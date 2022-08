Foot - Mercato - PSG

PSG : Henrique se vante en interne, Mbappé hallucine

Publié le 24 août 2022 à 08h15 par Arthur Montagne

Revenu au sein de l'organigramme du PSG de manière officieuse cet été, Antero Henrique se retrouve déjà au cœur de nombreuses critiques en interne. Il faut dire que l'ancien directeur sportif du club de la capitale se vanterait notamment d'avoir eu un rôle crucial dans la prolongation de Kylian Mbappé. Ce qui surprend même le principal intéressé.

Cet été, le PSG a réalisé plusieurs changements majeurs en interne. Il faut dire que sous l'impulsion de la prolongation de Kylian Mbappé, les dirigeants parisiens ont décidé de se séparer de Leonardo afin de nommer Luis Campos au poste de conseiller football du club de la capitale. Et ce n'est pas tout puisque de manière officieuse cette fois-ci, Antero Henrique a également fait son retour, notamment pour mener les négociations sur le mercato.

Mercato - PSG : A Paris, Antero Henrique fait déjà craquer tout le monde https://t.co/LVAn4RKCZm pic.twitter.com/EKFSrwraF4 — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Henrique assure qu'il a eu un rôle clé dans la prolongation de Mbappé

Néanmoins, selon les informations du Parisien , le comportement d'Antero Henrique commencerait déjà à agacer beaucoup de monde en interne. Il faut dire que l'ancien directeur sportif du PSG se présenterait comme le patron du club auprès de ses interlocuteurs. Antero Henrique se vanterait notamment d'avoir eu un rôle crucial pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger alors qu'il était proche du Real Madrid.

Mbappé n'en revient pas