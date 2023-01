Mercato - PSG : Guardiola répond clairement à Campos pour Bernardo Silva

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Déjà annoncé dans le viseur de Luis Campos lors du dernier mercato estival, Bernardo Silva serait toujours dans les petits papiers de son compatriote. Le conseiller sportif du PSG apprécierait les qualités du joueur, qu'il avait connu à l'AS Monaco. Présent en conférence de presse ce mercredi, Pep Guardiola s'est prononcé sur l'avenir de son milieu de terrain.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos a essuyé quelques échecs. L'un d'eux concerne Bernardo Silva. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, le conseiller sportif du PSG avait proposé près de 80M€ à Manchester City pour racheter le contrat du milieu de terrain. Les Citizens se sont toujours opposés à son départ. Mais pas de quoi décourager le PSG, qui garde un œil attentif sur sa situation. Et le club de la capitale a dû apprécier la dernière sortie de Bernardo Silva.

Bernardo Silva ouvre la porte à un transfert

Lors d'un entretien accordé à Record , Bernardo Silva a ouvert la porte à un départ de Manchester City. « J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet […] En partant dans un nouveau projet à l’âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu’à 34 ans. Si vous me demandez : que pensiez-vous il y a 10 ans ? Mon objectif était de retourner à Benfica à l’âge de 32 ans au plus » a déclaré l'ancien joueur de l'AS Monaco.

« C'est un joueur clé, très important sur et en dehors du terrain »