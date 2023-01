Mercato - PSG : Bernardo Silva entretient le rêve de Campos

Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Manchester City, où il a signé en 2017, Bernardo Silva était suivi par Luis Campos l'été dernier. Le conseiller sportif du PSG, à l'origine de l'éclosion du milieu de terrain portugais au plus haut niveau, rêvait de l'attirer à Paris. En vain, malgré une offre de 80M€. Mais Bernardo Silva ouvre désormais la porte à un départ.

Néanmoins, Bernardo Silva ne ferme plus la porte à un départ.

Bernardo Silva ouvre la porte à un départ de Manchester City

« J’ai 28 ans, j’en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet […] En partant dans un nouveau projet à l’âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu’à 34 ans. Si vous me demandez : que pensiez-vous il y a 10 ans ? Mon objectif était de retourner à Benfica à l’âge de 32 ans au plus », lance-t-il dans les colonnes de Record avant de poursuivre.

«Mon objectif ces dernières années sera probablement de partir vers un nouveau projet»