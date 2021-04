Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola pourrait jouer un sale coup à Leonardo !

Publié le 4 avril 2021 à 1h30 par A.D.

Pour renforcer le couloir gauche de sa défense, Leonardo envisagerait toujours de s'offrir Alex Sandro. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Manchester City pour le défenseur de la Juventus.

Il y a de longs mois, le PSG aurait songé à recruter Alex Sandro. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas parvenu à mener à bien ce dossier jusqu'au bout. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , Leonardo serait prêt à relancer la piste menant à Alex Sandro en vue du mercato estival. En effet, le directeur sportif du PSG envisagerait de retenter sa chance pour Alex Sandro lors de la prochaine fenêtre de transferts et il aurait la possibilité de négocier un échange avec la Juventus. Mais à en croire le média transalpin, Leonardo et le PSG auraient un adversaire de taille pour le Brésilien.

Un duel entre Leonardo et Guardiola pour Alex Sandro ?