Mercato - PSG : Grosse menace à venir pour ce crack suivi par Leonardo ?

Publié le 13 août 2020 à 1h45 par La rédaction

Promis à un bel avenir, Sergino Dest attire les cadors européens. Des intérêts qui pourraient vite se transformer en offre car un de ses courtisans serait passé à l’action.

Depuis le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund, le PSG est toujours à la recherche d’un latéral droit afin de compenser ce départ. Le club parisien ne dispose que de Thilo Kehrer et Colin Dagba et voudrait avoir un vrai spécialiste à ce poste. Parmi les pistes étudiées, Leonardo aurait flashé sur le crack de l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest. Le jeune international américain de 19 ans figurerait cependant sur les tablettes du FC Barcelone, son club de cœur, et sur celles du Bayern Munich. Toutefois, un autre cador européen aurait passé la seconde dans ce dossier en communicant une offre à l’Ajax Amsterdam afin de récupérer le prodige américain.

La Juventus proposerait 20M€ pour Dest