Mercato - PSG : Gros danger en vue pour l’avenir de Kylian Mbappé ?

Publié le 5 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG ferait de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé l’une de ses priorités du moment, ce dossier bloquerait en coulisses.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé aurait plusieurs options pour son avenir : prolonger son bail, ou bien envisager un départ vers le Real Madrid qui envisagerait de le recruter. Leonardo tenterait de boucler ce dossier et aurait amorcé depuis quelque temps des négociations avec l’entourage de Mbappé, mais ce dossier aurait du mal à progresser en coulisses.

Ça coince pour Mbappé ?

Comme l’a révélé L’Equipe mardi, les discussions auraient du mal à évoluer avec l’entourage de Kylian Mbappé. Son récent accrochage avec Tuchel n’en serait pas la principale raison et ne devrait pas avoir d’incidence sur ce dossier, et ce sont sur d’autres points que les discussions bloqueraient entre Mbappé et le PSG. Un vrai danger pour Leonardo….