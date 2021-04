Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de tonnerre à prévoir pour l’avenir de Draxler ?

Publié le 9 avril 2021 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 9 avril 2021 à 13h33

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, Julian Draxler était promis à un départ libre, lui qui fait figure de remplaçant de luxe depuis maintenant un bon moment dans la capitale. Pourtant, contre toute attente, Mauricio Pochettino tente de prolonger l’international allemand…

À son arrivée au PSG en janvier 2017 pour près de 40M€, Julian Draxler (27 ans) était attendu comme une grande star au sein du projet QSI. D’ailleurs, les six premiers mois du milieu offensif allemand ont été relativement convaincants, mais il a rapidement été mis sur le côté après les recrutements en fanfare de Neymar (222M€) puis Kylian Mbappé (180M€) en août 2017. Depuis cette période, Draxler doit se contenter d’un rôle d’éternel remplaçant au PSG, et il arrivera d’ailleurs au terme de son contrat en juin prochain : « J’ai un peu le mal du pays, mais je n’ai pas encore décidé. Il y a beaucoup de discussions en coulisse, mais je ne me concentre sur le PSG », indiquait récemment Draxler au micro de Sport1 sur son avenir très incertain. Sa décision n’est donc pas encore prise, et Mauricio Pochettino voudrait en profiter pour le relancer…

Pochettino envisage finalement de prolonger Draxler

En effet, le média allemand Der Spegiel a lâché une petite bombe sur ce dossier ce vendredi en annonçant que l’entraîneur du PSG envisagerait très sérieusement de continuer l’aventure avec Julian Draxler la saison prochaine. Pochettino apprécie tout particulièrement la polyvalence de l’international allemand, et ferait donc le forcing en interne auprès de sa direction afin qu’il se voit proposer un nouveau contrat dans les semaines à venir. Preuve de la confiance que lui accorde l’entraîneur du PSG, Draxler avait d’ailleurs été préféré à Moise Kean mercredi soir lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (3-2), et il retrouve un temps de jeu plus conséquent que sous les ordres de son compatriote Thomas Tuchel. Mais pas sûr que la simple volonté de Pochettino suffise pour le faire prolonger au PSG.

Un dossier très compliqué