Mercato - PSG : Gros coup de froid pour Leonardo dans ce chantier à 100M€ !

Publié le 29 décembre 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Pour renflouer ses caisses, le PSG espérerait récolter environ 100M€ sur le marché des transferts. Dans cette optique, le club de la capitale aurait lancé une grosse opération dégraissage pour la prochaine fenêtre hivernale. Et alors qu'il espérerait se débarrasser de Julian Draxler, d'Abdou Diallo et de Layvin Kurzawa, Leonardo serait très loin d'obtenir gain de cause.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré très actif sur le marché. En effet, Leonardo a réussi à recruter à la fois Lionel Messi (FC Barcelone), Sergio Ramos (Real Madrid), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Nuno Mendes (Sporting) et Achraf Hakimi (Inter). Toutefois, en ce qui concerne les départs, le directeur sportif du PSG s'est montré beaucoup plus discret. En effet, Leonardo n'a pu se séparer définitivement que d'un seul élément de l'effectif de Mauricio Pochettino : Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen). Pour rééquilibrer les comptes du PSG, l'ancien du Milan AC projetterait donc de réaliser un grand ménage cet hiver. A en croire les dernières indiscrétions de L'Equipe , Leonardo espérerait récolter 100M€ environ et aurait déjà identifié les indésirables qu'il voulait pousser vers la sortie. Parmi les joueurs concernés par un départ lors du prochain mercato hivernal, il y aurait Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Toutefois, Leonardo, le directeur sportif du PSG, serait en difficulté dans chacun de ces dossiers.

Julian Draxler est heureux au PSG

D'abord, Julian Draxler ne souhaiterait pas quitter le PSG aussi prématurément car il serait heureux à Paris. D'ailleurs, le numéro 23 de Mauricio Pochettino a confirmé qu'il était comblé dans la capitale française lors d'un entretien publié sur le site officiel du club. « Comment ça se passe depuis mon arrivée à Paris ? C’est un plaisir de jouer pour ce club. Depuis que je suis arrivé, je me sens très bien. J’aime la ville, j’aime le club. Même aujourd’hui, je me sens très bien. Côté sportif, il y a des hauts et des bas, mais tous les footballeurs passent par là. Cette année, ça a très bien commencé pour moi. J’ai marqué, j’ai fait des passes décisives, donc je suis très content en ce moment » , a confié Julian Draxler à Break Time .

La Lazio doit sacrifier Manuel Lazzari pour Layvin Kurzawa

Ensuite, Leonardo devrait également avoir du mal à se débarrasser de Layvin Kurzawa. Selon les informations de TMW , la Lazio accueillerait le défenseur du PSG les bras ouverts cet hiver. Toutefois, les Biancocelesti n'auraient pas encore les armes pour pouvoir s'attaquer à Layvin Kurzawa. D'après le média transalpin, Maurizio Sarri serait dans l'obligation de se séparer de Manuel Lazzari avant d'avoir les moyens de s'offrir l'arrière gauche français, et ce, parce qu'il serait dans le rouge financièrement.

Le Milan est refroidi par le prix de Diallo et sa participation à la CAN