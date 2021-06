Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Hakimi ?

Publié le 15 juin 2021 à 20h15 par Th.B.

Bien que Chelsea soit un obstacle pour le PSG dans la course à la signature d’Achraf Hakimi, les Blues n’auraient pas encore initiés les premiers contacts avec l’Inter pour le transfert du latéral droit marocain.

« Il n'y a aucune négociation en cours avec le PSG, pour l'instant il n'y a rien. Nous n'avons pas d'accord avec le club français pour le salaire. Il est très bien à l’Inter. Est-il optimiste à l'idée de rester ? C'est un moment difficile pour tout le monde… ». Voici le message clair qu’Alejandro Camano livrait à fcinter1908.it la semaine dernière, qui jetait alors un froid sur l’arrivée d’Achraf Hakimi au PSG bien qu’un accord ait été trouvé selon plusieurs médias et selon les informations exclusives du 10sport.com. Bien qu’il n’ait pas affirmé un départ pour le PSG, le représentant du latéral droit de l’Inter a confirmé un transfert dans les prochaines semaines. « Le seul qui va quitter l'Inter pour le moment est (Achraf) Hakimi ». a cette fois-ci confié l’agent d’Achraf Hakimi ce mardi à Radio Colonia . Cependant, il se pourrait que Chelsea mette des bâtons dans les roues de Leonardo et des dirigeants du PSG.

Pas de négociations entre Chelsea et l’Inter pour Hakimi