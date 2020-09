Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans ce dossier prioritaire !

Publié le 15 septembre 2020 à 12h45 par A.M.

Bien décidé à vendre Julian Draxler, le PSG pourrait enfin compter sur deux clubs allemands pour récupérer l'ancien joueur de Wolfsburg.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Julian Draxler est poussé au départ par le PSG. Il faut dire que Leonardo a confirmé la nécessité de vendre afin de pouvoir se renforcer. Et bien évidemment, l'international allemand fait partie des joueurs concernés par une vente. Ces derniers jours, Joachim Löw a d'ailleurs conseillé à son joueur de quitter le PSG : « Thomas Tuchel compte logiquement sur Neymar et Kylian Mbappé mais la question est de savoir si Paris le laissera partir. Il serait important pour Julian (Draxler) de faire un pas, il est à un âge (26 ans) où il doit jouer régulièrement. Cela l’aiderait probablement de manière décisive. Il peut toujours jouer à ce niveau mais vous savez aussi qu’il peut beaucoup mieux faire à Paris. Il est bon pour chaque joueur d’être actif semaine après semaine sur le long terme . » Mais entre la volonté du joueur et son salaire, rares sont les clubs à se positionner concrètement.

Deux clubs allemands auraient les moyens d'attirer Draxler