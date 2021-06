Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec cette sensation de l'Euro !

Publié le 30 juin 2021 à 1h15 par A.D.

Le PSG et la Juventus seraient en concurrence pour le recrutement de Manuel Locatelli. Déterminée à s'offrir le milieu de Sassuolo, La Vieille Dame s'activerait en coulisses et serait déjà bien avancée pour rafler la mise. Mais heureusement pour le club emmené par Mauricio Pochettino, Neroverdi et Bianconeri ne parviendraient pas à s'entendre sur la formule pour Manuel Locatelli.

Très performant ces dernières semaines, Manuel Locatelli aurait tapé dans l'oeil de Leonardo. Pour renforcer son milieu de terrain, le directeur sportif du PSG voudrait miser sur le pensionnaire de Sassuolo. Toutefois, il ne serait pas seul sur ce dossier, puisque la Juventus en pincerait également pour l'international italien. D'ailleurs, les Bianconeri multiplieraient les rendez-vous avec les Neroverdi et seraient aujourd'hui en très bonne posture pour Manuel Locatelli. Mais heureusement pour le PSG, il y aurait encore des raisons d'y croire sur ce dossier.

Un couac entre la Juve et Sassuolo pour Locatelli ?