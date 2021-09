Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour ce protégé de Tuchel !

Publié le 7 septembre 2021 à 15h45 par Th.B.

Alors que Chelsea discuterait pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, Antonio Rüdiger réclamerait un salaire que les Blues refuseraient de lui accorder à l’instant T. De quoi permettre au PSG de se mettre à rêver du défenseur central qui étudierait chacune de ses options.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG s’est montré plus que simplement inspiré en renforçant trois positions distinctes du secteur défensif de l’effectif de Mauricio Pochettino avec notamment Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Sergio Ramos sur les flancs gauche et droit de la défense et la charnière centrale de l’arrière garde parisienne. Dans le cadre de la prochaine fenêtre des transferts de l’été, le PSG pourrait une nouvelle fois se montrer offensif dans ce secteur de jeu et profiter d’une belle opportunité du côté de Chelsea avec Antonio Rüdiger (28 ans). En effet, l’international allemand sera libre de tout contrat si sa situation contractuelle reste d’ici-là inchangée. Et le PSG tenterait de s’attacher ses services selon Eurosport UK.

Rüdiger n’aurait pas gain de cause pour sa prolongation de contrat avec Chelsea !