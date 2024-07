Mercato - PSG : Grande menace pour ce transfert à 25M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com au début du mois d’avril, le PSG va chercher à recruter un défenseur central cet été. La nouvelle piste des dirigeants parisiens se nomme Dean Huijsen. Le joueur de 18 ans appartient à la Juventus, qui en attend 25M€ cet été. Un dossier dans lequel le PSG est menacé par deux clubs allemands.

Le mercato estival du PSG devrait être marqué par les recrutements de jeunes joueurs très prometteurs. A l’instar de l’été dernier, le club de la capitale souhaite miser sur la jeunesse, et ce à tous les postes. Ainsi, si Paris touche au but dans les dossiers menant à João Neves (Benfica) et Désiré Doué (Rennes), un défenseur central est toujours attendu dans la capitale…

Mercato - PSG : Luis Enrique prépare un coup à la Zaïre-Emery ! https://t.co/yeVADuwV96 pic.twitter.com/G84WNWjulK — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

Le PSG fonce sur Dean Huijsen

La nouvelle cible du PSG à ce poste se nomme Dean Huijsen, jeune talent de 18 ans évoluant à la Juventus, mais qui s’est surtout démarqué en prêt la saison dernière du côté de l’AS Rome. A en croire les dernières indiscrétions de la Stampa, les Bianconeri attendent 25M€ pour l’international Espoir Espagnol, qui est également très suivi en Allemagne.

Le PSG menacé par deux clubs de Bundesliga

Selon le média transalpin, Dean Huijsen a fait le choix du PSG. Le joueur né en 2005 souhaite rallier le club parisien, qui n’est cependant pas en avance dans le dossier. En effet, la Stampa révèle qu’à ce jour, Wolfsburg et Stuttgart sont les deux clubs qui se rapprochent le plus des exigences de la Juventus, avec des propositions oscillant entre 20M€ et 25M€. A suivre...