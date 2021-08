Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce sur les plans du Real Madrid avec Mbappé !

Publié le 13 août 2021 à 22h15 par H.G. mis à jour le 13 août 2021 à 22h17

Alors que le Real Madrid semble être décidé de passer à l’action pour recruter Kylian Mbappé, le club de la capitale serait prêt à consentir un gros effort dans cette optique.

Un feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid semble clairement être sur les rails. En effet, à moins d'un an de la fin de son contrat au PSG, l’international français refuse toujours de prolonger, et ce en dépit de l’arrivée de Lionel Messi cette semaine comme le10sport.com vous l’a indiqué ce vendredi. En conséquence, le Real Madrid serait prêt à saisir sa chance afin d’enrôler celui qui est son grand objectif en matière de recrutement depuis des années. Et si une offre de 120 M€ a été évoquée par la Cadena SER et Le Parisien , il se pourrait que les Merengue soient disposés à offrir bien plus au PSG.

Le Real Madrid est prêt à monter jusqu’à 150 M€ !