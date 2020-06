Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'issue du dossier Paulo Dybala bientôt connue !

Publié le 13 juin 2020 à 7h45 par H.G.

Annoncé dans le viseur du PSG l'année dernière du temps où l’avenir de Neymar dans la capitale française s’écrivait en pointillés, Paulo Dybala ne devrait pas revivre un été aussi mouvementé lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Paulo Dybala a remonté la pente cette saison avec la Juventus. L’été dernier, Fabio Paratici était disposé à laisser partir son international argentin, dont les agents avaient été en discussion avec Tottenham et Manchester United. De plus, son nom avait également été lié au PSG dans un contexte où Neymar souhaitait faire son grand retour au FC Barcelone. Toutefois, alors que le Brésilien n'a pas quitté la capitale française, Paulo Dybala est parvenu à rester à la Juventus au coup de sifflet final de cette session des transferts. Et s’il a dû forcer pour exaucer son souhait de poursuivre chez les Bianconeri , ces derniers ne regretteraient finalement pas cette situation tant celui qu’on surnomme La Joya s’est montré performant en cette saison 2019/2020, au point d'être toujours observé de loin par Leonardo. Plus encore, les dirigeants piémontais auraient même pris la décision de prolonger son contrat. Et il semblerait que le renouvellement de son bail soit sur les bons rails…

La Juventus « optimiste » pour la prolongation de Dybala