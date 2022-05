Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier sort du silence sur la rumeur PSG !

Publié le 22 mai 2022 à 8h45 par La rédaction

Au PSG, les jours de Mauricio Pochettino sont comptés. Et pour le remplacer, le nom de Christopher Galtier est sorti ces dernières heures, lui qui est proche de Luis Camps, annoncé pour remplacer Leonardo. De quoi en surprendre plus d'un, y compris l'entraîneur de l'OGC Nice…

Rien ne va plus pour Mauricio Pochettino ! Après des résultats décevants, notamment en Ligue des Champions, l’entraîneur du PSG n'a plus la cote du côté du club de la capitale depuis plusieurs mois maintenant. De plus, la prolongation de Kylian Mbappé, annoncée ce samedi, va bouleverser le PSG et Pochettino pourrait rapidement en faire les frais. Certains noms de remplaçants ont fuité, et celui de Christophe Galtier plus particulièrement. L’entraîneur de l'OGC Nice a tenu à clarifier sa situation et son avenir en conférence de presse.

« Vous me l'apprenez »

Après la victoire des Niçois face à Reims, ce samedi,lors de la conférence de presse, Christophe Galtier a été interrogé sur les rumeurs l’envoyant au PSG. Surpris, Galtier a répondu : « Comment ? Vous me l'apprenez... Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je ne sais pas quoi vous dire... Pas de réponse par rapport à cela ».