PSG : Galtier n’a pas encore digéré le transfert avorté de Skriniar

Publié le 3 septembre 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

Afin de renforcer la défense centrale de Christophe Galtier, Luis Campos a tout tenté pour attirer Milan Skriniar dans la capitale. Mais l’Inter s’est montré très inflexible dans les négociations et a finalement conservé le Slovaque. La relation tendue entre Antero Henrique et Luis Campos serait l’une des causes de l’échec de ce dossier. Christophe Galtier, quant à lui, serait assez agacé par ce transfert avorté.

Tout au long de ce mercato estival, le PSG a essayé de recruter un défenseur central. La direction parisienne souhaitait apporter un peu de concurrence aux titulaires de la charnière de Christophe Galtier. Luis Campos avait alors multiplié les pistes et avait fixé sa priorité sur Milan Skriniar. Face à la complexité des négociations, Nasser Al-Khelaïfi s’était même chargé du dossier en personne. Le président du PSG avait accepté d’offrir 70M€ à l’Inter pour le Slovaque. Mais les Nerazzurri ont finalement repoussé la proposition du pensionnaire de la Ligue 1 et a conservé Milan Skriniar. De son côté, Christophe Galtier a avoué être soulagé par la fin du mercato.

Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG au FC Nantes, l’entraîneur parisien a naturellement été interrogé au sujet du mercato. Et il a avoué qu’il fera avec l’effectif qu’il a à disposition : « Le plus important c’est que le mercato soit fini. Je vais faire avec l’effectif que j’ai à ma disposition, qui est de qualité. On s’adapte [...] Concernant le mercato il est fini et c'est un soulagement pour tous les entraîneurs. On sait quel groupe on a a disposition et il faut tourner la page. Avec le président et Luis Campos, on avait ciblé ce qu'on pensait souhaitable de modifier, j'avais été très direct avec les joueurs. » Mais en interne, la satisfaction ne serait pas vraiment au rendez-vous.

Au micro de La Chaîne L’Equipe , le journaliste Loïc Tanzi a affirmé que Luis Campos et Christophe Galtier n’était pas vraiment content du mercato du PSG. « Que ça soit Campos ou Galtier ils ne sont pas contents du mercato. Ils voulaient des cibles plus importantes que ça soit offensivement, défensivement et même au milieu de terrain. Ils ne sont pas contents de ce qu’ils ont fait » a-t-il expliqué. Le Parisien révèle d’ailleurs que certaines tensions seraient apparues entre le conseiller sportif du PSG et Antero Henrique. La relation tendue entre les deux hommes serait d’ailleurs l’une des causes de l’échec avec Milan Skriniar d’après la Gazzetta dello Sport . De son côté, Christophe Galtier n’aurait pas vraiment digéré ce revers.

Selon les informations du média transalpin, l’entraîneur parisien serait agacé par l’arrivée avortée du défenseur central slovaque. Christophe Galtier estimerait que le dossier de Milan Skriniar aurait dû être réglé en priorité. L’ancien du LOSC et de l’OGC Nice voulait compter sur une nouvelle option de qualité dans le secteur défensif, surtout avec les départs d’Abdou Diallo et de Thilo Kehrer. Mais finalement, Christophe Galtier devra composer avec Presnel Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos, possiblement Nordi Mukiele et les jeunes du centre de formation pour sa charnière centrale. Les choses commenceraient à se corser en interne.