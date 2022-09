Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier, Soler... Une révolution provoquée par Henrique ?

Publié le 3 septembre 2022 à 14h10 par Amadou Diawara

Alors qu'Antero Henrique n'a pas réussi à enchainer les ventes lors du dernier mercato estival, le PSG serait passé à côté de joueurs fondamentaux pour son projet à court et moyen terme. D'ailleurs, Christophe Galtier aurait été contraint de revoir ses plans tactiques, passant d'un 3-4-1-2 à un 3-4-3. Ce serait d'ailleurs pour cette raison que Carlos Soler a été recruté à la toute fin du marché.

Pour mener à bien son opération dégraissage, le PSG a fait appel à Antero Henrique. Si l'ex-directeur sportif du PSG a réussi à trouver un nouveau point de chute à la quasi-totalité des indésirables de Christophe Galtier, son travail serait tout de même pointé du doigt.

Christophe Galtier obligé de changer de tactique ?

En effet, selon L'Equipe , Antero Henrique aurait promis de boucler plusieurs ventes et de récolter environ 150M€ pour pouvoir réinvestir cette somme sur les achats. Toutefois, le Portugais n'a pas réussi à tenir parole. Ce qui aurait plombé le recrutement de Luis Campos, le conseiller football du PSG. En effet, la direction sportive parisienne estimerait qu'elle est passée à côté de stars, telles que Robert Lewandowski, à cause de ses difficultés à vendre cet été. Et Christophe Galtier aurait été contraint de changer ses plans pour cette saison.

Carlos Soler recruté en conséquence