Mercato - PSG : Galtier interpelle une recrue de Campos

Publié le 4 octobre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Arrivé cet été au PSG, Hugo Ekitike a du attendre le 1er octobre pour célébrer sa première titularisation à Paris. C'était contre l'OGC Nice (2-1) et malgré une prestation globalement décevante, Christophe Galtier se réjouit d'avoir pu offrir du temps de jeu à son nouvel attaquant.

Prêté par le Stade de Reims avec une option d'achat quasi-obligatoire, Hugo Ekitike commençait à s'impatienter sur le banc du PSG. Très peu utilisé, le jeune attaquant a finalement célébré sa première titularisation samedi soir contre l'OGC Nice (2-1). Un choix que Christophe Galtier a tenu à justifier, et l'entraîneur du club de la capitale se réjouit du comportement d'Hugo Ekitike.

«On savait qu’il avait des fourmis»

« Hugo, on savait qu’il avait des fourmis. Il voulait démarrer. Il était important pour moi de le faire démarrer aussi avec des joueurs comme Ney et Leo. C’était sa première titularisation, bien évidemment qu’il n’avait pas les repères et la relation technique que peuvent avoir d’autres joueurs. Sur ce que je lui ai demandé, il a été très bien, il a fait beaucoup d’efforts. Il a été aussi assez bon techniquement. Je lui ai simplement demandé à la pause d’être un peu plus présent dans la surface de réparation. Entre les lignes, il est bon, mais il doit être aussi présent dans la surface », assure Galtier au micro de Free Ligue 1 avant de commenter plus en détails les difficultés d'Hugo Ekitike pour sa grande première dans le onze du PSG.

