Mercato - PSG : Galtier bouleverse ses plans, les recrues de Campos jubilent

Publié le 17 octobre 2022 à 19h00

Dimanche soir contre l'OM, Christophe Galtier a décidé de changer son système en délaissant le 3-4-1-2 pour un 4-3-1-2. Et forcément, certains joueurs vont en profiter pour se distinguer. Une chose est sûre, en densifiant son milieu de terrain, Fabian Ruiz, Carlos Soler ou encore Renato Sanches, tous arrivés cet été, devraient avoir leur mot à dire.

Après avoir estimé dans un premier temps que le système le mieux adapté à son effectif était le 3-4-1-2, Christophe Galtier a estimé qu'il était désormais temps de changer. En effet, le PSG restait sur trois matches nuls consécutifs et les prestations parisiennes étaient bien moins abouties qu'au début de saison. Par conséquent, à l'occasion de la venue de l'OM au Parc des Princes, dimanche soir, le coach parisien a finalement opté pour 4-3-1-2 qui a porté ses fruits puisque le PSG s'est imposé dans le Classique (1-0).

«Il est fort probable que nous poursuivions avec ce système»

Après le match, Christophe Galtier a d'ailleurs reconnu qu'il allait probablement continuer à s'appuyer sur ce système. « Avec la suspension de Sergio (Ramos) et la blessure de Dani, nous commençons évidemment à être très affaiblis dans le secteur défensif. Il est fort probable que nous poursuivions avec ce système en le travaillant et l’améliorant à l’entraînement. Dans la semaine, nous avons eu deux séances pour travailler au retour de Benfica », assurait le coach du PSG en conférence de presse.

Les milieux, grands gagnants du changement tactique ?

Un changement qui devrait faire des heureux, essentiellement parmi les recrues estivales. Et pour cause, en densifiant son milieu de terrain, Christophe Galtier permet à un troisième joueur d'accompagner Vitinha et Marco Verratti. Contre l'OM, c'est Fabian Ruiz qui a été choisi et l'Espagnol a d'ailleurs livré une belle prestation en seconde période. Renato Sanches, qui revient de blessure, pourrait également en profiter pour obtenir plus de temps de jeu puisque son profil semble parfaitement compatible à ceux de Vitinha et Marco Verratti. Par sa polyvalence, Carlos Soler aura également son mot à dire. Autrement dit, avec son changement tactique, Christophe Galtier pourrait relancer les recrues de Luis Campos.