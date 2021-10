Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse recrue en bonne voie pour Leonardo cet hiver ?

Publié le 25 octobre 2021 à 13h30 par La rédaction mis à jour le 25 octobre 2021 à 13h40

À l'affût des bonnes affaires sur le marché des transferts, Leonardo suivrait de près la situation de Franck Kessié. Le cas de l'Ivoirien commencerait d'ailleurs à diviser au sein du Milan AC, et les dirigeants milanais réfléchirait à quelques solutions pour l'avenir du milieu de terrain.

L’été dernier, Leonardo a réalisé de très grands coups sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif du PSG. Le club de la capitale s’est attaché les services de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Néanmoins, le directeur sportif parisien souhaiterait toujours voir du renfort arriver et serait à l’affût de certaines bonnes affaires. De ce fait, le Brésilien suivrait de près le dossier de Franck Kessié. Le milieu de terrain est en fin de contrat en juin prochain avec le Milan AC et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Si les Rossoneri n’auraient toujours pas abandonné le dossier, la situation de l’Ivoirien commencerait à agacer en interne.

Milan prêt à prendre une décision radicale pour l’avenir de Kessié

En effet, selon les informations de Tuttosport , le Milan AC commencerait à chercher des solutions concernant l’avenir du joueur de 24 ans. Et les dirigeants milanais seraient prêt à prendre une décision radicale concernant Franck Kessié. En effet, les Rossoneri seraient prêt à ne plus faire jouer le milieu de terrain jusqu’à la fin de saison si aucun accord n’est trouvé d’ici le mois de janvier autour d’une prolongation de contrat. Mais ce ne serait pas la seule solution envisagée par le Milan AC.

Un départ précipité dès janvier pour Kessié ?