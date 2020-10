Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour cette piste de prestige ?

Publié le 12 octobre 2020 à 17h15 par A.D.

Alors que son avenir à la Juventus serait incertain, Fabio Paratici susciterait l'intérêt du PSG, de Manchester United et de la Roma. En ce qui concerne les Giallorossi, le directeur du football turinois ne serait pas une priorité actuellement.

Après plusieurs saisons de bons et loyaux services, Fabio Paratici pourrait quitter la Juventus. Alors qu'il serait dans le flou quant à son avenir, le directeur du football turinois aurait alarmé plusieurs écuries européennes. Comme l'a indiqué Tuttosport il y a quelques jours, le PSG, Manchester United et l'AS Rome seraient prêts à profiter de la situation de Fabio Paratici et à l'accueillir les bras ouverts dans un avenir proche. Mais en ce qui concerne les Giallorossi , l'intérêt pour le dirigeant italien ne serait pas prononcé.

Fabio Paratici ne serait pas une priorité pour la Roma