Mercato - PSG : Et c’est reparti pour le feuilleton de l’été

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike ne semble plus être le bienvenu au PSG depuis la deuxième partie du dernier mercato estival. Poussé vers la sortie, l’attaquant de 21 ans est depuis son transfert avorté mis au placard. Annoncé au Besiktas, il ne devrait pas prendre le chemin de la Turquie pour le moment. Explications.

À Paris, le rêve a viré au cauchemar pour Hugo Ekitike. Recruté à l’été 2022 après de belles promesses affichées à Reims, l’attaquant à présent âgé de 21 ans est tout bonnement au placard. Ayant refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort l’été dernier afin de faciliter le dossier Randal Kolo Muani, Ekitike a été écarté du groupe du PSG et de celui de la Ligue des champions.

Ekitike a mis le feu au mercato estival du PSG, bis repetita cet hiver ?

Depuis quelques semaines, il semble qu’une porte de sortie en Turquie soit de plus en plus plausible pour Hugo Ekitike. Et ce, grâce à une coopération annoncée dès fin novembre entre Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et celui qui est début décembre officiellement devenu son homologue au Besiktas : Hasan Arat. Aspor expliquait alors qu’un accord pourrait être facilement trouvé entre le PSG et Besiktas dans l’opération Hugo Ekitike. Mais il n’en serait toujours rien.

Pas d’accord pour Ekitike, la déclaration lourde de sens de Besiktas