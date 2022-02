Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir d'Haaland ?

Publié le 26 février 2022 à 0h45 par La rédaction

Ciblé par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé, Erling Haaland pourrait décider de rejoindre Manchester City.

Son nom est associé à tous les grands clubs européens. Depuis qu’il a explosé aux yeux du monde entier, Erling Haaland attise les convoitises. Pour prendre la relève de Kylian Mbappé, le PSG pense au Norvégien comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com. Mais en plus du PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City seraient sur le dossier. Et contre toute attente, le dernier cité pourrait rafler la mise…

Erling Haaland aurait choisi City