Mercato - PSG : Entre Tuchel et Pochettino, une préférence pour Neymar ?

Publié le 12 janvier 2021 à 21h10 par Th.B.

Au même titre que Kylian Mbappé, Neymar aurait particulièrement apprécié Thomas Tuchel. Au point d’avoir un ressentiment concernant le nouvel entraîneur du PSG, à savoir Mauricio Pochettino ? Pas vraiment.

Bien qu’il y ait certains accrochages entre les deux hommes et particulièrement en raison de quelques remplacements en cours de match la saison passée, Kylian Mbappé a été touché par le départ imprévu de Thomas Tuchel le jour du réveillon de Noël et a tenu à le remercier sur sa page Instagram bien avant que son licenciement ne soit officialisé par le PSG. En général, l’entraîneur allemand était apprécié de son groupe. Comment s’est passée la transition vers Mauricio Pochettino ? Selon Isabela Pagliari, journaliste d’ Esporte Interativo , Marquinhos pourrait avoir une préférence pour Pochettino. « Marquinhos est super content car Pochettino le fait jouer défenseur central, c'est là où il préfère être. On a vu un match super important de Marquinhos en défense centrale où il a été très solide, impeccable dans ses prestations. Il s'entend très bien avec le nouveau coach ». Mais qu’en est-il pour son compatriote brésilien Neymar ?

Tuchel ou Pochettino, Neymar n’a pas de préférence