Mercato - PSG : Entre Neymar et Mbappé, Riolo a clairement choisi !

Publié le 9 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar est toujours incertain, Daniel Riolo assure que le PSG doit privilégier le Brésilien.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar sera au cœur de toutes les attentions. Et pour cause, le contrat des deux attaquants prend fin en juin 2022 et s'ils ne prolongent pas, une vente sera clairement envisagée l'été prochain afin d'éviter un départ libre l'année suivante. Malgré tout, compte tenu du poids des salaires des deux joueurs sur les finances du club, le PSG pourrait être contraint de choisir entre ses deux stars. Mais pour Daniel Riolo, le choix est vite fait.

«Neymar, tu ne lui trouves pas de remplaçant»