Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme rebondissement pour ce chouchou de Pochettino ?

Publié le 29 janvier 2022 à 14h45 par A.C.

En cette fin de mercato hivernal Leonardo semble décidé à offrir un tout dernier renfort à Mauricio Pochettino, avec l’un de ses anciens joueurs.

Qui débarquera au Paris Saint-Germain dans les deux prochains jours ? Le candidat parfait semblait être Tanguy Ndombélé, qui ne joue que très peu à Tottenham avec Antonio Conte et qui aurait retrouvé son ami Kylian Mbappé au PSG. Cette piste semble toutefois s’être grandement refroidie ces dernières heures, puisque l’arrivée de Français ne se fera qu’en cas d’un ou plusieurs départs au PSG. Ainsi, Leonardo pourrait activer une autre piste avec Dele Alli, qui joue lui aussi très peu à Tottenham et qui est très apprécié par Mauricio Pochettino.

Dele Alli, le prochain gros coup de Newcastle