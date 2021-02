Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme danger pour Leonardo dans ce dossier à 50M€ ?

Publié le 14 février 2021 à 0h45 par A.D.

Selon la presse italienne, Leonardo songerait à relancer le dossier Sergej Milinkovic-Savic. Alors qu'il pourrait récupérer le milieu de terrain de la Lazio pour une somme proche de 50M€, le directeur sportif du PSG devrait se méfier de l'Inter d'Antonio Conte.

Par le passé, le PSG aurait souhaité s'attacher les services de Sergej Milinkovic-Savic à plusieurs reprises, sans succès. Malgré tout, le club parisien ne se laisserait pas abattre, loin de là. D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.it , Leonardo aurait décidé de relancer le dossier Milinkovic-Savic. Et à en croire le média transalpin, l'actuel directeur sportif du PSG pourrait convaincre la Lazio grâce à un chèque de près de 50M€ ; la crise liée au coronavirus ayant poussé les Biancocelesti à baisser leurs exigences.

Leonardo inquété par l'Inter pour Sergej Milinkovic-Savic ?