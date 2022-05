Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour Al-Khelaïfi avec ce joueur de L1 !

Publié le 3 mai 2022 à 22h15 par Amadou Diawara

Pour étoffer son milieu de terrain, le PSG penserait à recruter Seko Fofana. Toutefois, le club de la capitale pourrait se laisser refroidir par son manque d'expérience au très haut niveau.

Comme Le Parisien l'a annoncé ce mardi, le PSG a changé ses plans pour le recrutement estival. Habitué à rechercher du renfort au poste de sentinelle, le club de la capitale aurait abandonné cette mission. Désormais, la direction du PSG aimerait surtout recruter un milieu de terrain box-to-box capable de marquer des buts. Dans cette optique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi pourrait se tourner vers Seko Fofana, mais...

Seko Fofana pas assez expérimenté pour le PSG ?