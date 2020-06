Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Encore un dossier débloqué par Pini Zahavi ?

Publié le 26 juin 2020 à 4h30 par T.M.

Après avoir facilité l’arrivée de Neymar en 2017, Pini Zahavi pourrait à nouveau donner un grand coup de main au PSG dans un gros dossier.

Inconnu il y a quelques années encore, Pini Zahavi est désormais l’un des acteurs majeurs de la planète. C’est notamment l’Israélien qui était derrière le transfert de Neymar en 2017 du FC Barcelone au PSG. Ayant donné un coup de main aux Parisiens, l’agent est désormais impliqué dans d’autres gros dossiers avec plusieurs clubs européens, mais aussi toujours avec le club de la capitale. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, Zahavi pourrait notamment permettre au PSG d’attirer Wilfried Zaha, attaquant de Crystal Palace. De même, ces dernières heures, il a aussi été annoncé que l’influent agent pourrait être au coeur du transfert de Tanguy Ndombele, lui aussi annoncé dans le viseur des champions de France.

Et maintenant David Alaba ?