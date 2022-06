Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisse, Luis Campos veut boucler trois renforts

Publié le 20 juin 2022 à 13h15 par Thomas Bourseau

Certes, les transferts de Vitinha et Renato Sanches au PSG ne sont pas encore officiels, cependant, il se pourrait que tout bouge très rapidement. Et le conseiller football Luis Campos compterait bien boucler un troisième renfort en la personne de Milan Skriniar d’après la presse transalpine.

Milan Skriniar pourrait être la troisième recrue estivale du PSG. Bien que Vitinha et Renato Sanches ne soient pas officiellement les premiers renforts du Paris Saint-Germain, le10sport.com vous affirmait le 18 juin dernier que le transfert du Portugais était bouclé entre le PSG et Porto contre un chèque de 40M€. Toujours d’après les informations exclusives du 10sport.com, le PSG prépare une offre de transfert au LOSC après avoir ouvert le dialogue avec le clan Renato Sanches. Et après ? Il se pourrait que Luis Campos fasse marcher son réseau en Serie A et plus particulièrement du côté de l’Inter pour mener à bien l’opération Milan Skriniar.

#PSG sempre più convinto di andare all’assalto di #Skriniar già da questa settimana. Le differenze di valutazione non frenano i parigini che alzeranno la proposta per l’#Inter. https://t.co/r73uoip5hR — Gianluigi Longari (@Glongari) June 19, 2022

Après Vitinha et potentiellement Sanches, Paris prêt à passer à l’attaque pour Skriniar ?