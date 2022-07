Foot - Mercato - PSG

PSG : Ekitike va dans le sens d’Al-Khelaïfi après son transfert

Publié le 30 juillet 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Dès le début de l’été, Nasser Al-Khelaïfi annonçait un gros changement de cap pour le projet QSI au PSG avec une ambiance beaucoup moins bling-bling. Et Hugo Ekitike, l’attaquant recruté cet été par le club de la capitale, semble partager le point de vue de son nouveau président.

Le 21 juin dernier, dans les colonnes du Parisien, Nasser Al-Khelaïfi faisait une grande annonce sur les changements majeurs au PSG : « Le rêve est une chose, la réalité une autre. Peut-être devrait-on d’ailleurs changer notre slogan… Dream Bigger (rêver plus grand), c’est bien mais aujourd’hui, nous devons surtout être réalistes, on ne veut plus du flashy, du bling-bling, c’est la fin des paillettes », indiquait le président du club francilien.

Ekitike, l’anti bling-bling

Dans un entretien accordé au quotidien vendredi, le nouvel attaquant du PSG Hugo Ekitike était d’ailleurs invité à rebondir sur ces propos d’Al-Khelaïfi, auxquels il adhère : « Le côté moins bling-bling dont parlait le président ' On est tous des humains, il m’arrive, quand je le peux, de me faire plaisir moi aussi. Mais je ne suis pas du genre à raconter ce que je fais », explique Ekitike.

« Je marche au mérite »