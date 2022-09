Foot - Mercato - PSG

PSG : Ecarté par Campos et Galtier, il impressionne à l’étranger

Publié le 9 septembre 2022 à 23h10 par Axel Cornic

Figurant en bonne position dans la liste des indésirables du Paris Saint-Germain, Julian Draxler s’est lancé un nouveau défi en rejoignant Benfica lors du mercato estival. Pour le moment l’Allemand n’a pas encore disputé la moindre minute sous les couleurs du club lisboète, mais semble déjà avoir convaincu tout le monde.

Comme annoncé dès l’arrivée de Christophe Galtier et de la nouvelle direction, le PSG s’est débarrassé d’un grand nombre de joueurs qui n’avaient plus vraiment leur place au club. C’est le cas de Julian Draxler, qui la saison dernière n’a que très peu joué et qui a finalement rejoint Benfica dans le cadre d’un prêt payant.

Mercato - PSG : Avec Mauro Icardi, Campos a un énorme projet https://t.co/Xh7d8caUxK pic.twitter.com/HFnOmXU3ee — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Draxler, la nouvelle star de Benfica ?

Des sources au Portugal expliquent ce vendredi à Tuttosport que l’aventure de Julian Draxler à Benfica a plutôt bien commencé, avec le staff comme les dirigeants qui seraient très heureux de l’avoir. « Il est arrivé il y a peu et a encore besoin de récupérer, mais je suis certain qu’il sera très important pour nous dès les prochaines semaines » a expliqué tout récemment son nouvel entraineur, Roger Schmidt.

Le PSG encaisse 2,5M€, mais..

Il est encore trop tôt pour se frotter les mains et pour penser à un départ défintif de l’Allemand. Il ne faut en effet pas oublier que si le PSG encaisse 2,5M€ avec ce prêt, Benfica ne prend en charge qu’une partie minime du salaire de Julian Draxler, qui ne possède d’ailleurs même pas d’option d’achat.