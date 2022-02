Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma en remet une couche sur son arrivée à Paris !

Publié le 16 février 2022 à 10h45 par G.d.S.S. mis à jour le 16 février 2022 à 10h48

Recruté libre par le PSG l’été dernier, Gianluigi Donnarumma avait fait couler beaucoup d’encre en Italie au moment de quitter le Milan AC. Mais le gardien transalpin ne regrette absolument pas ce choix de carrière…

Malgré la concurrence acharnée qui s’annonçait avec Keylor Navas et la pression du projet, Gianluigi Donnarumma n’avait pas hésité à opter pour une signature libre au PSG lors du dernier mercato estival après être arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC. Un choix de carrière qui a largement été pointé du doigt en Italie, mais Donnarumma n’a pas hésité à le défendre à plusieurs reprises ces derniers mois, et le gardien du PSG en a remis une couche à ce sujet mardi soir.

« Content de faire partie de ce groupe »