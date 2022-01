Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a lâché un ultimatum à Pochettino !

Publié le 9 janvier 2022 à 16h10 par Th.B.

Depuis quelque temps, Mauricio Pochettino semble être dans le collimateur des propriétaires du PSG. Et l’entraîneur argentin devrait même prendre la porte si le Paris Saint-Germain ne remportait pas la Ligue des champions cette saison.

Alors qu’il ne semble pas faire l’unanimité auprès des dirigeants du PSG et des propriétaires du club parisien à Doha comme le10sport.com vous le révélait en novembre dernier, Mauricio Pochettino pourrait voir son aventure au PSG prendre un énorme tournant en fin de saison, soit à une année de l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain en juin 2023. D’ailleurs, le10sport.com vous a dernièrement dévoilé que le PSG y croyait de plus en plus pour la nomination de Zinedine Zidane à la tête de l’équipe première du Paris Saint-Germain. Et pour ce qui est du destin de Mauricio Pochettino, il pourrait être scellé assez rapidement.

Pochettino remercié en cas d’échec en Ligue des champions ?