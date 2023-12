Mercato - PSG : Deux transferts virent au désastre

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG a été plutôt mouvementé cet été. Outre sa bonne dizaine de recrues, le club de la capitale a fait le ménage dans son effectif. De nombreux indésirables ont quitté la formation parisienne, dont Renato Sanches et Leandro Paredes. Les deux joueurs ont été envoyé à l’AS Roma. Le premier a été prêté avec option d’achat, le deuxième a été transféré définitivement contre 4,5M€. Toutefois, le Portugais et l’Argentin peinent à réellement s’imposer sous les ordres de José Mourinho.

Renato Sanches enchaîne les blessures loin du PSG

Renato Sanches enchaîne les pépins physiques. Comme avec le PSG, le milieu de terrain de 26 ans est très souvent sujet aux blessures. Jusqu’à présent, l’international portugais a manqué 14 matchs et 76 jours de compétition avec l’AS Roma à cause de son corps qui ne le laisse pas tranquille. Et lorsqu’il est apte, Renato Sanches n’est pas titulaire avec José Mourinho. « Maintenant, avec Renato, nous vivons dans une situation d’espoir. Nous pensons que le jeu, les responsabilités, l’adrénaline sont le moyen idéal pour l’aider à franchir le pas. Il a des cicatrices émotionnelles, il a beaucoup de peurs à cause des blessures. Il travaille à faible intensité sur tout ce qu’on fait. Il s’améliore en volume, mais jamais en intensité » a d’ailleurs expliqué le Special One récemment.

Leandro Paredes galère aussi

Leandro Paredes, de son côté, ne fait pas vraiment l’unanimité. De retour à l’AS Roma, où il évoluait entre 2014 et 2017, le champion du monde 2022 a régulièrement la confiance de José Mourinho. Mais l’Argentin est encore loin d’être convaincant dans le jeu. L’entraîneur portugais semble compter sur lui. Mais le milieu défensif de 29 ans va devoir redresser la barre s’il ne veut pas perdre sa place à l’AS Roma. À suivre...