Mercato - PSG : Le recrutement déclenche un clash !

Le dernier mercato estival a marqué un tournant dans la jeune carrière d'Hugo Ekitike. L'attaquant avait refusé de servir de monnaie d'échange dans l'opération Randal Kolo Muani et paye cher cette décision. Remonté, les dirigeants du PSG ne lui font plus confiance et chercheront à le vendre lors de ce mois de janvier

Depuis août dernier, Hugo Ekitike est porté disparu. L'attaquant, acheté pourtant 28,5M€ l'été dernier, ne compte que huit minutes de jeu et ne figure plus sur les feuilles de match de Luis Enrique. Pourtant, l'ancien buteur du Stade de Reims est en pleine forme et s'est récemment filmé en train de s'entraîner au centre de formation de Poissy. « Il n’a reçu aucune insulte ces dernières semaines c’est faux, a-t-il précisé sur X. Il va très bien physiquement et mentalement et garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien » a récemment confié son agent, Karl Mwalako Buchmann, Mais Ekitike paye ses choix de carrière, son entêtement à s'imposer au PSG, quitte à aller à l'encontre de ses supérieurs.

Le PSG a tourné la page

Lors du dernier mercato estival, Ekitike avait rendu fou ses dirigeants, c'est le moins que l'on puisse dire. Les responsables du PSG souhaitaient que le joueur rejoigne l'Eintracht Francfort et serve de monnaie d'échange dans le dossier Randal Kolo Muani. Mais déterminé à s'imposer à Paris, l'attaquant avait refusé, mettant son équipe en difficulté à quelques heures de la fin du mercato. Finalement, Nasser Al-Khelaïfi est parvenu à trouver une solution à 90M€. Un montant, qui aurait pu être moins important si Ekitike avait accepté de signer en Bundesliga.

Ekitike sur le départ

Remonté, le PSG a, depuis, décidé de le mettre au placard. Comme l'a annoncé le 10Sport.com, le club de la capitale ne compte plus sur lui et souhaite le vendre cet hiver. Ekitike disposerait de quelques touches en Ligue 1, mais il pourrait plutôt se diriger vers la Premier League.