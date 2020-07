Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux pistes colossales sont toujours actives !

Publié le 10 juillet 2020 à 3h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG cherche absolument à recruter une pointure au milieu de terrain cet été, deux pistes de premier choix seraient toujours d’actualité pour le club de la capitale : Ismaël Bennacer et Tanguy Ndombele.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaite attirer du renfort au milieu de terrain cet été, et Leonardo a fait de ce dossier une priorité absolue. D’ailleurs, ces dernières semaines, Le 10 Sport a été en mesure de vous révéler en exclusivité plusieurs pistes activées par le directeur sportif du PSG, à commencer par Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Houssem Aouar (OL) ou encore Ismaël Bennacer (Milan AC). Et ce dernier serait toujours autant attendu…

Bennacer et Ndombele toujours ciblés au PSG ?