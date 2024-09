Mercato - PSG : Deux phénomènes ont signé, c'est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sans recruter de star majeure cet été pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a néanmoins tenté quelques coups audacieux sur le mercato, comme João Neves et Désiré Doué. Deux éléments qui affichent déjà un incroyable potentiel, ce qui laisse donc présager deux énormes coups pour le PSG. Explications.

Le PSG a été plutôt calme durant ce mercato estival 2024 avec seulement quatre nouvelles recrues, dont João Neves (19 ans) et Désiré Doué (19 ans) qui ont respectivement été recrutés pour 70M€ et 50M€, bonus inclus. Deux renforts très jeunes mais particulièrement prometteurs, à l'image de leur performance samedi soir avec le PSG sur la pelouse de Reims (1-1) où ils ont été assez remuants.

Enrique satisfait de Doué

Interrogé au micro de DAZN après la rencontre, Luis Enrique a vanté les mérites de Désiré Doué, qui était titulaire avec le PSG pour l'occasion : « Pour moi, il a bien joué, il s'adapte au style de notre équipe mais c'est un joueur très talentueux. Il est aussi très jeune, avec beaucoup d'envie et je suis très content de Désiré Doué », a indiqué le coach espagnol du PSG.

« Pour ça que je suis venu au PSG »

De son côté, João Neves semble également très épanoui depuis son transfert au PSG : « Je me sens super bien. Mes partenaires sont incroyables et j'en profite à chaque moment. Je suis en train de m'améliorer et c'est pour ça que je suis venu au PSG. Il y a aussi les supporters qui sont là donc vraiment, je suis très heureux de la manière dont ça se passe », a confié l'international portugais sur DAZN.