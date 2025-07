Mercato - PSG : Deux champions du Monde bientôt transférés ?

Dans les prochaines semaines, la défense centrale du PSG pourrait connaître bien des modifications. En effet, l’arrivée d’Illya Zabarnyi serait toute proche, mais ce n’est pas tout. Plusieurs départs pourraient se concrétiser, car Lucas Beraldo a demandé à partir, mais des interrogations subsistent également pour Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, car les deux champions du monde sont loin de donner pleine satisfaction.

Malgré un statut de meilleure équipe d’Europe, le PSG compte bien se renforcer cet été afin de continuer à étendre sa domination et rafler le maximum de titres possibles. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos est d’ailleurs au travail pour tenter de faire venir du sang neuf à Paris et offrir plus de possibilités à Luis Enrique. C’est notamment le cas en défense centrale et plus précisément axe droit, où Illya Zabarnyi fait figure de priorité. Un accord autour des 70M€ pourrait d’ailleurs être très prochainement trouvé avec Bournemouth.