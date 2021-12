Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deschamps donne le ton pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 19 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que Didier Deschamps peut par moments aiguiller certains joueurs de l’Équipe de France concernant leur avenir, le sélectionneur des Bleus assurent ne pas l’avoir fait avec Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG étant suffisamment bien entouré pour gérer cette situation.

Et si le PSG perdait Kylian Mbappé à l’issue de son contrat, à savoir au terme de la saison ? Alors que ce n’était il y a quelques mois qu’une simple hypothèse, cela serait l’option la plus probable à ce jour compte tenu des sorties médiatiques de Mbappé sur le Real Madrid et le forcing du club merengue en coulisse. D’ailleurs, selon The Transfer Window Podcast , l’entraîneur Carlo Ancelotti aurait déjà fait savoir à un proche que la venue de l’attaquant du PSG ne serait à présent qu’une formalité en marge du prochain mercato estival. Sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps a avoué discuter de temps à autre de ce sujet avec certains de ses joueurs. Mais en ce qui concerne Mbappé, il ne juge pas utile de conseiller la star du PSG pour une raison précise : son entourage.

« S’il m’a demandé mon avis pour son avenir ? Non. Il a suffisamment de personnes autour de lui »