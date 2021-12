Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé poussé à rejoindre le Real Madrid ? La réponse de Deschamps

Publié le 17 décembre 2021 à 21h15 par D.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Didier Deschamps a indiqué qu'il n'avait jamais parlé avec lui d'un possible départ au Real Madrid.

A en croire la presse espagnole, l’avenir de Kylian Mbappé ne fait plus le moindre doute. Selon les informations d’OK Diario, le joueur attend la fin de la saison pour quitter le PSG gratuitement. Sa prochaine équipe est déjà connue puisque l’international français rêve de porter les couleurs du Real Madrid. La formation espagnole serait prête à lui verser une prime à la signature de 40M€ puis un salaire annuel de 50M€ selon ce média. Alors que Kylian Mbappé fait les gros titres de l’actualité, Didier Deschamps s’est confié sur ce feuilleton et notamment sur un possible départ de son joueur au Real Madrid.

« Il est tranquille et serein par rapport à cette situation »