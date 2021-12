Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La porte s'ouvre pour ce joli coup à 0€ de Dupraz !

Publié le 17 décembre 2021 à 21h10 par D.M.

Annoncé comme l'un des favoris dans le dossier Youcef Belaïli, Montpellier pourrait bien mettre de côté cette piste. Une aubaine pour l'ASSE, intéressée.

Agé de 29 ans, Youcef Belaïli a décidé de rompre son contrat avec le Qatar SC. Libre de rejoindre l’équipe de son choix, l’international algérien intéressait plusieurs équipes de Ligue 1 comme l’ASSE. Selon Foot Mercato , le club entraîné par Pascal Dupraz serait très intéressé, tout comme Montpellier. Présent en conférence de presse ce vendredi, Olivier Dall’Oglio a été interrogé sur une possible arrivée de Belaïli. « Il y a beaucoup de rumeurs, ce n'est pas la même effervescence que pendant l'été. Le mercato, c'est souvent d’appoint, d’opportunité. C'est un mercato d'observation, le groupe est en place (…) On travaille avec ce groupe-là. On ne peut pas s'empêcher d'être observateur. On observe beaucoup de noms. Des noms vont sortir, plus ou moins vrais. Nos listes sont longues et larges. On peut être vite déstabilisés, donc si on pouvait avoir un apport supplémentaire pourquoi pas. En l’état, c’est un groupe qui vit bien et qui peut faire une saison entière comme ça » a confié le technicien héraultais.

Montpellier refroidit pas les exigences de Belaïli