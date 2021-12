Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse mise au point de Romain Hamouma sur son avenir !

Publié le 17 décembre 2021 à 11h10 par T.M.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec l’ASSE, Romain Hamouma a fait le point sur son avenir sous le maillot des Verts.

Passé proche du départ l’été dernier, Romain Hamouma, qui était courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1, a finalement prolongé l’aventure avec l’ASSE. A 34 ans, l’attaquant stéphanois est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2022 et forcément, la question de son avenir se pose. Continuera-t-il au sein de l’effectif de Pascal Dupraz au-delà de cet exercice 2021-2022 ? Quittera-t-il enfin l’ASSE ? La question lui a été posée par Mohamed Bouhafsi et pour le moment, Hamouma ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait.

« J'arrêterai quand je sentirai que c'est le moment »