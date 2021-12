Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La sortie fracassante de Deschamps sur son avenir !

Publié le 17 décembre 2021 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 décembre 2022, Didier Deschamps pourrait quitter les Bleus et retrouver un club après le Mondial au Qatar. Alors qu'il ne ferme pas la porte à un départ au PSG, le technicien français a fait une grosse mise au point sur son avenir.

Sous contrat avec les Bleus jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Didier Deschamps pourrait vivre sa dernière année en tant que sélectionneur. Conscient de la situation, le technicien français a été interrogé sur un possible départ au PSG. Et Didier Deschamps n'a pas souhaité fermer la porte au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, et ce, malgré son passé à l'OM. « Si je me vois entrainer un jour le PSG avec mes liens avec l'OM ? Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas sur le marché. Vous me poserez la question dans un an si l'émission est encore là. (...) Je ne parle pas pour moi. Des joueurs ont joué dans les deux clubs, pourquoi un entraîneur ne le pourrait pas. Si cela ne me poserait pas de problème d'entrainer le PSG ? C'est pas que cela ne me poserait pas de problème, mais c'est une réflexion. (Antonio) Conte a été champion avec la Juventus et l'a été avec l'Inter, qui est le pire ennemi. Il s'est fait des amis d'un côté et des ennemis de l'autre. Si tout est possible ? Dans l'absolu, oui » , a expliqué Didier Deschamps sur les ondes de RMC Sport il y a tout juste une semaine.

«Je ne suis pas disponible, mon téléphone est sur silencieux»