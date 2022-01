Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ imminent pour un gardien de Pochettino !

Publié le 20 janvier 2022 à 8h45 par P.L.

Depuis l'arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG, Sergio Rico dispose d'un temps de jeu très restreint. Ainsi, l'Espagnol pourrait se relancer au RCD Majorque en cette deuxième partie de saison. D'ailleurs, son retour en Espagne semble imminent ce lundi matin.

Lors de ce mercato hivernal, le PSG veut dégraisser son effectif, Mauricio Pochettino disposant de beaucoup trop de joueurs pour composer son équipe. Dans cette optique, le club de la capitale a déjà enregistré les départs de Rafinha vers la Real Sociedad et de Bandiougou Fadiga vers l’Olympiakos. Mais la direction parisienne ne compte pas s’arrêter là. Ces derniers temps, il était également question d’un prêt de Sergio Rico au RCD Majorque en ce mois de janvier, lui qui dispose d’un temps de jeu très restreint depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Et de jour en jour, le dossier devient de plus en plus chaud.

Le représentant de Sergio Rico sera à Paris ce lundi matin pour boucler le transfert