Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une annonce imminente pour Kylian Mbappé ?

Publié le 18 mai 2022 à 7h45 par Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, le feuilleton Kylian Mbappé anime le marché des transferts. Mais ce dernier pourrait bien prendre fin ce samedi après la dernière journée de Ligue 1, en fonction de l’envie de l’international tricolore.

À l’approche du mercato estival, le feuilleton Kylian Mbappé fait toujours plus parler En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore se serait fortement rapproché du Real Madrid. Pourtant, le PSG continue ses efforts et fait tout son possible pour prolonger l’attaquant de 23 ans comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Mais pour le moment, Kylian Mbappé n’a pas encore annoncé sa décision pour son avenir et tout serait encore possible. D’ailleurs, le dénouement du dossier pourrait bien être retardé, à moins que le champion du monde 2018 n’en décide autrement.

Mbappé pourrait se prononcer ce samedi sur son avenir, en fonction de son ressenti