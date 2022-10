Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De retour à Paris, il n’y croit pas

Publié le 28 octobre 2022 à 05h45

Thomas Bourseau

Nordi Mukiele a fait son grand retour à Paris d’où il est originaire et où il a fait une grande partie de sa formation au Paris FC. En signant en faveur du PSG à la dernière intersaison, Mukiele a réalisé le rêve de sa famille et ne réalise pas encore.

Du haut de ses 24 ans, Nordi Mukiele a retrouvé l’hexagone après un exil de quatre saisons en Allemagne. En effet, après avoir explosé à Montpellier, le natif de Montreuil a quitté le RB Leipzig cet été pour signer en faveur du PSG. Originaire de région parisienne, Mukiele a fait une grande partie de sa formation au Paris FC.

«Mes premiers jours ont été un peu bizarres»

Alors forcément, après son transfert au PSG, le fait de pouvoir retrouver sa famille et ses racines lui ont fait le plus grand bien. Au point même que Mukiele n’ait pas encore vraiment réalisé trois mois aprè!s son retour. « Ils étaient tous contents. Franchement, tout le monde était content que je sois revenu à Paris. Mais mes premiers jours ont été un peu bizarres. C’était bizarre d’être à Paris, de me dire que je vais m’entraîner chez moi, que je pourrais voir régulièrement ma famille et mes amis ».

« Je suis très content de mon choix, et d’être ici »