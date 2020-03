Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : De Ligt pourrait aider Leonardo à boucler un dossier colossal !

Publié le 1 avril 2020 à 0h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Matthijs de Ligt qu’Ole Gunnar Solskjaer jugerait comme le défenseur parfait pour les Red Devils, Manchester United pourrait ainsi laisser le champ libre au PSG dans le dossier Kalidou Koulibaly.

Et si le PSG disposait d’une voie royale pour Kalidou Koulibaly ? Ces derniers jours, la presse britannique évoquait un intérêt de Manchester United en assurant que jouer en Premier League était un rêve pour le Sénégalais. Cependant, le défenseur de Naples ne serait pas la piste privilégiée des Red Devils dans ce secteur de jeu. The Daily Star a fait part d’un éventuel échange entre Paul Pogba et Matthijs de Ligt mardi. Une éventualité qui plairait à Ole Gunnar Solskjaer. Et De Ligt pourrait ainsi faire les affaires de Leonardo et du PSG dans le dossier Koulibaly.

De Ligt, la clé de l’opération Koulibaly ?