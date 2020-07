Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba aurait proposé ses services à un géant européen !

Publié le 30 juillet 2020 à 13h45 par A.D.

Le PSG et Manchester City souhaiteraient s'attacher les services de David Alaba lors du mercato estival. Malgré tout, le latéral gauche du Bayern aurait proposé ses services au FC Barcelone.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, David Alaba pourrait prendre le large cet été. Conscient de la situation contractuelle de son arrière gauche, le Bayern voudrait y remédier et le prolonger. Toutefois, le clan Alaba se montrerait très gourmand. D'après les dernières indiscrétions de Bild , Pini Zahavi aurait réclamé un contrat à hauteur de 20M€ pour son protégé. Pour convaincre la direction bavaroise de répondre à ses attentes, l'agent de David Alaba aurait révélé que le PSG et Manchester City rodaient autour de son poulain. Et pour ne pas arranger les affaires du Bayern, l'Autrichien aurait approché le FC Barcelone.

David Alaba se serait proposé au Barça, mais...